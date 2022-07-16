Надя показала ответственный для себя момент перед выступлением.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая не так давно начала сольную карьеру. Надя также развелась с мужем Владимиром Дантесом, с которым была вместе более десяти лет.

Сейчас артистка все больше уделяет времени своему творчеству и работе над новыми композициями.

При этом артистка ездит по миру с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Недавно Надя рассказала, что будет выступать на благотворительном матче в Бельгии.

Так, Надя позировала в молочных брюках и молочной блузе с открытыми плечами и аккуратным декольте. Блуза с длинными рукавами украшена бантом на одном плече удачно гармонировала с брюками, создавая цельный образ.

"Вчера пела Гимн на благотворительном матче в Бельгии. Эмоции переполняли…", – рассказала Надя.

Также Надя показала, как поет песню "Разноцветная" на украинском языке.

"Я нашла своего победителя. Уже скоро нашу "разноцветную" получат все. Полная версия скоро!", - написала Надя.

"Жду с нетерпением этот трек", "спасибо за самостоятельную украинизацию вашего творчества", "Уверенная разноцветная будет просто вау!", "Надя, я уже не могу дождаться премьеры", "Эта песня на украинском языке вау", "но ведь в условии было именно превратить песню с текстом о сине-желтых цветах, разве нет?".

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