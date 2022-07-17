Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели" і зовсім недавно розпочала сольну кар'єру. Артистка виїхала з країни досить давно і не говорить про те, що відбувається, воліючи акцентувати увагу на собі.
Сьогодні Камінська святкує свій день народження, тож вирішила зробити невелике звернення до шанувальників.
«Коли тебе 28, а паспорт, google та вікіпедія додали десятку на чай 🤣» - жартівливо зауважила Слава.
У мережі також відреагували: «З Днем Народження, Улюблений Славентій! Нехай усі бажання збудуться! 💙💛; Славка!!! 😍 Happy Birthday 🥳 dream come true 💜 🖤; Славочка, сонечко, з днем народження ❤️❤️ Світу, кохання та позитиву ❤; Славка з днюхою 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🫶🏼Щастя, здоров'я, світу💋; Рижик Hb крихта 🎂 будь щаслива незалежно від обставин ❤️».
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Нові правила з 16 липня набувають чинності в Україні: за що тепер загрожують штрафи
Літак розбився в росії, врятувати нікого не вдалося: з'явилися кадри з місця та подробиці
"Була щасливою мамою": під час удару по Вінниці загинула жінка з маленьким сином, кадри
"Давайте будемо реалістами": Рєзніков відповів, скільки насправді ракет рф збиває українська ППО
Нагадаємо, Камінська поїхала разом із дітьми до Нідерландів, втікши від жахів війни. Зірка зазначила, що їй країна дуже підходить, бо там немає спеки і ввечері треба одягати ветровку, щоб не замерзнути.
А зараз знаменитість вирушила на Мальту. На нових кадрах в Інстаграмі Слава показала свою фігуру, з'явившись перед дзеркалом. Камінська була в топіці і велосипедках, хваляючись перевагами своєї фігури.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" хизнулася брендовою сукнею і нарвалася на критику
А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як потіє для ідеальної фігури
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" показала, яких праць їй варто домогтися схуднення.