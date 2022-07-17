Слава розповіла, як ставиться до свого віку із часткою іронії.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели" і зовсім недавно розпочала сольну кар'єру. Артистка виїхала з країни досить давно і не говорить про те, що відбувається, воліючи акцентувати увагу на собі.

Сьогодні Камінська святкує свій день народження, тож вирішила зробити невелике звернення до шанувальників.

«Коли тебе 28, а паспорт, google та вікіпедія додали десятку на чай 🤣» - жартівливо зауважила Слава.

У мережі також відреагували: «З Днем Народження, Улюблений Славентій! Нехай усі бажання збудуться! 💙💛; Славка!!! 😍 Happy Birthday 🥳 dream come true 💜 🖤; Славочка, сонечко, з днем ​​народження ❤️❤️ Світу, кохання та позитиву ❤; Славка з днюхою 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🫶🏼Щастя, здоров'я, світу💋; Рижик Hb крихта 🎂 будь щаслива незалежно від обставин ❤️».

Нагадаємо, Камінська поїхала разом із дітьми до Нідерландів, втікши від жахів війни. Зірка зазначила, що їй країна дуже підходить, бо там немає спеки і ввечері треба одягати ветровку, щоб не замерзнути.

А зараз знаменитість вирушила на Мальту. На нових кадрах в Інстаграмі Слава показала свою фігуру, з'явившись перед дзеркалом. Камінська була в топіці і велосипедках, хваляючись перевагами своєї фігури.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" хизнулася брендовою сукнею і нарвалася на критику

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як потіє для ідеальної фігури

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" показала, яких праць їй варто домогтися схуднення.