Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною виконавицею, яка розпочала сольну кар'єру після багатьох років роботи у команді "Время и Стекло". Наразі артистка перебуває за кордоном, але при цьому часто дає благодійні концерти та виступає на підтримку українських захисників.

На цей раз Надя вирішила знову опублікувати кадри свого недавнього образу, який підкорив фанатів своєю ніжністю. На знімках та невеликому відео Надя позувала у світлих штанах та молочній блузі з відкритими плечима та акуратним декольте.

Проста зачіска, легкий макіяж та прикраси вдало гармоніювали разом із нарядом виконавиці. У ньому артистка співала Гімн на благодійному матчі у Бельгії.

Це дуже схвилювало її, тому що подібний досвід для Дорофєєвої був першим.

Все частіше вона акцентує увагу на творчості, успіхах, нових піснях та ідеях. Надя порівняла себе рік тому в образі бунтарки з рожевим волоссям. І себе тепер, у новій фотосесії, наголосивши на новому кольорі волосся.

Як відомо, артистка часто міняє стилі, тому встигла побувати в ролі скромної блондинки, шатенки, фатальної брюнетки і вже не раз міняла стрижку.

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