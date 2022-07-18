Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной исполнительницей, которая начала сольную карьеру после многих лет работы в команде "Время и Стекло". Сейчас артистка находится заграницей, но при этом часто дает благотворительные концерты и выступает в поддержку украинских защитников.

В этот раз Надя решила снова опубликовать кадры своего недавнего образа, который покорил фанатов своей нежностью. На снимках и небольшом видео Надя позировала в светлых брюках и молочной блузе с открытыми плечами и аккуратным декольте.

Простая прическа, легкий макияж и украшения удачно гармонировали вместе с нарядом исполнительницы. В нем артистка пела Гимн на благотворительном матче в Бельгии.

Это очень взволновало ее, так как подобный опыт для Дорофеевой был первым.

Все чаще она акцентирует внимание на творчестве, на успехах, новых песнях и идеях. Надя сравнила себя год назад в образе бунтарки с розовыми волосами. И себя теперь, в новой фотосессии, подчеркнув новый цвет волос.

Как известно, артистка довольно часто меняет стили, поэтому успела побывать в роли скромной блондинки, шатенки, роковой брюнетки и уже не раз меняла стрижку.

Напомним, "Боже мой, просто…": Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео.

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