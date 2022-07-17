Наречений Ганни Трінчер Олександр Волошин показав, як наречена готує, записавши все на відео.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка має нареченого Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де цього разу поділилася відео, яке зняв її коханий.

На кадрах можна побачити як Ганна намагається приготувати котлети. Олександр жартував над коханою і зазначав, що його мама все зробила б дуже швидко.

"Сумки Dior недостатньо буде за ці котлети?", - Запитав Волошин у Трінчер.

"Ваша улюблена страва?", - запитала Анна під публікацією.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Красуня. Реакція Волошина це топ", "Люблю смажену картоплю, але чомусь вкрай рідко готуємо її. У мене не дуже виходить вона, а от у чоловіка така добра виходить", "Просто неймовірна актриса", "Зате хороша, а котлети ще навчиться готувати!!

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