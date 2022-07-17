Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка має нареченого Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де цього разу поділилася відео, яке зняв її коханий.
На кадрах можна побачити як Ганна намагається приготувати котлети. Олександр жартував над коханою і зазначав, що його мама все зробила б дуже швидко.
"Сумки Dior недостатньо буде за ці котлети?", - Запитав Волошин у Трінчер.
"Ваша улюблена страва?", - запитала Анна під публікацією.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Красуня. Реакція Волошина це топ", "Люблю смажену картоплю, але чомусь вкрай рідко готуємо її. У мене не дуже виходить вона, а от у чоловіка така добра виходить", "Просто неймовірна актриса", "Зате хороша, а котлети ще навчиться готувати!!
Нагадаємо, Трінчер у вузькій сукні покрутила принадами перед камерою, відео
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер згадала, як її "кинули" на 4 тисячі доларів.
Також Politeka писала, що Ганна Трінчер здивувала фігурою під час танцю поряд із красунею-мамою.