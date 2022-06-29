Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогер и актриса. У звезды есть жених - блогер Александр Волошин. Он не так давно сделал девушке сюрприз, организовал очень романтическое предложение. А недавно Тринчер решилась на операцию по увеличению бюста, теперь у нее третий размер. На днях пара похвасталась важным событием - они въехали в квартиру мечты с камином.
Но не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз поделилась совместной фотографией со своим возлюбленным. На фото пара была в душе перед зеркалом. Тринчер сделала селфи, став впереди Александра. Анна была в юбке и топике, а вот Волошин одеться не успел.
"Утро...", - многозначно подписала кадры блогерка в сторис.
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