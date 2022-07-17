Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. У звезды есть жених Александр Волошин. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где в этот раз поделилась видео, которое снял ее возлюбленный.
На кадрах можно увидеть, как Анна пытается приготовить котлеты. Александр шутил над возлюбленной и отмечал, что его мама бы все сделала очень быстро.
"Сумки Dior недостаточно будет за эти котлеты?", - спросил Волошин у Тринчер.
"Ваше любимое блюдо?", - спросила Анна под публикацией.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Сложите оружие, не сопротивляйтесь!": Зеленская ответила европейским пацифистам
Ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки: что происходит на юге
Масштабная авария случилась на железной дороге в рф, раскрыта неожиданная причина: кадры с места
Большой самолет разбился в Греции, на борту был опасный груз: детали и кадры момента трагедии
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка. Реакция Волошина это топ", "Люблю жареный картофель, но почему-то крайне редко готовим его. У меня не очень получается она, а вот у мужчины такая добрая получается", "Просто невероятная актриса", "Зато хорошая, а котлеты еще научится готовить!!".
Напомним, Тринчер в узком платье повертела прелестями перед камерой, видео
А еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер вспомнила, как ее "кинули" на 4 тысячи долларов
Также Politeka писала, что Анна Тринчер изумила фигурой во время танца рядом с красоткой-мамой