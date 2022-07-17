Жених Анны Тринчер Александр Волошин показал, как невеста готовит, записав все на видео.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. У звезды есть жених Александр Волошин. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где в этот раз поделилась видео, которое снял ее возлюбленный.

На кадрах можно увидеть, как Анна пытается приготовить котлеты. Александр шутил над возлюбленной и отмечал, что его мама бы все сделала очень быстро.

"Сумки Dior недостаточно будет за эти котлеты?", - спросил Волошин у Тринчер.

"Ваше любимое блюдо?", - спросила Анна под публикацией.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка. Реакция Волошина это топ", "Люблю жареный картофель, но почему-то крайне редко готовим его. У меня не очень получается она, а вот у мужчины такая добрая получается", "Просто невероятная актриса", "Зато хорошая, а котлеты еще научится готовить!!".

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