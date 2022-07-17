Як пише Politeka.net , Марина Боржемоська – відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться секретами ідеальної фігури. А цього разу Марина вирішила розповісти про шкідливу їжу.
"Шкідлива їжа, чи існує така в принципі?" - написала Марина.
"Тому відкриємо завісу шкідливості:
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По-перше, йдеться про те, що така їжа низьконутритивна - тобто зайвих калорій більше, ніж користі;
По-друге, якщо нею зловживати, то зайва вага, погіршення стану здоров'я, а в далекій перспективі – болісний вигляд стануть для багатьох реальністю”, – написала Марина.
На наступній сторі Боржемська зазначила, що шкідливими є замінники цукру, кондитерські вироби з магазину, напівфабрикати, солодка рідина, чіпси сухарики тощо, а також цукати. Марина також попросила не їсти на ходу та рекомендувала їсти повільно та із задоволенням.
Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.
А ще Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.
Також Politeka писала, що екс-дружина Узєлкова Боржеська заговорила про чоловіка, який змушує її посміхатися.