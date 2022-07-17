Как пишет Politeka.net, Марина Боржемоская - известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится секретами идеальной фигуры. А в этот раз Марина решила рассказать о вредной еде.
"Вредная еда, существует ли такая в принципе?", - написала Марина.
"Поэтому, откроем завесу вредности:
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Во-первых, речь идет о том, что такая еда низконутритивная - то есть, лишних калорий больше, чем пользы;
Во-вторых, если ею злоупотреблять, то лишний вес, ухудшение состояния здоровья, а в далекой перспективе - болезненный вид станут для многих реальностью", - написала Марина.
На следующем стори Боржемская отметила, что вредны заменители сахара, кондитерские изделия из магазина, полуфабрикаты, сладкая жидкость, чипсы сухарики и подобное, а также цукаты. Марина также попросила не кушать на ходу и рекомендовала есть медленно и с удовольствием.
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