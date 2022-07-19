Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі". Зірка після початку війни виїхала з України до Ізраїлю, де перебувала до теперішнього часу. А на нових кадрах в Інстаграмі, де тренер веде блог, Марина показала, як повернулася назад до України.
"Дякую, Ізраїлю. Було приємно", - написала Марина.
"Доброго дня", - написала на ще одній сторі Боржемська, де з'явилася з дітьми.
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"Дома", - продовжила тренер, показуючи поїздку в авто, з якого видно трасу. Також Боржемська додала геометку – Україна.
"Найблакитніше небо тільки в Україні", - написала Марина на ще одному кадрі.
Варто зазначити, що Боржемська, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупаційними росіянами.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова
Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.
А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.