Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі". Зірка після початку війни виїхала з України до Ізраїлю, де перебувала до теперішнього часу. А на нових кадрах в Інстаграмі, де тренер веде блог, Марина показала, як повернулася назад до України.

"Дякую, Ізраїлю. Було приємно", - написала Марина.

"Доброго дня", - написала на ще одній сторі Боржемська, де з'явилася з дітьми.

"Дома", - продовжила тренер, показуючи поїздку в авто, з якого видно трасу. Також Боржемська додала геометку – Україна.

"Найблакитніше небо тільки в Україні", - написала Марина на ще одному кадрі.

Варто зазначити, що Боржемська, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупаційними росіянами.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова

Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.

А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.