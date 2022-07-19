Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала, показала, как вернулась в Украину, поделившись трепетными кадрами.

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі". Звезда после начала войны уехала из Украины в Израиль, где находилась по текущий момент. А на новых кадрах в Инстаграм, где тренер ведет блог, Марина показала, как вернулась обратно в Украину.

"Спасибо, Израиль. Было приятно", - написала Марина.

"Хорошего дня", - написала на еще одном стори Боржемская, где появилась с детьми.

"Дома", - продолжила тренер, показывая поездку в авто, из которого видно трассу. Также Боржемская добавила геометку - Украина.

"Самое голубое небо только в Украине", - написала Марина на еще одном кадре.

Стоит отметить, что Боржемская, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками россиян.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова

Также Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" едва сдержала слезы после обстрела родного города

А еще Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" положительно высказалась в адрес россиян