Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі". Звезда после начала войны уехала из Украины в Израиль, где находилась по текущий момент. А на новых кадрах в Инстаграм, где тренер ведет блог, Марина показала, как вернулась обратно в Украину.
"Спасибо, Израиль. Было приятно", - написала Марина.
"Хорошего дня", - написала на еще одном стори Боржемская, где появилась с детьми.
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"Дома", - продолжила тренер, показывая поездку в авто, из которого видно трассу. Также Боржемская добавила геометку - Украина.
"Самое голубое небо только в Украине", - написала Марина на еще одном кадре.
Стоит отметить, что Боржемская, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками россиян.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова
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А еще Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" положительно высказалась в адрес россиян