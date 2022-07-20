Як повідомляє Politeka.net, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зізнався, що подивився випуск одного українського блогера про новини hосії. Після перегляду він не знав сміятися чи плакати.

"Новини оркостану - як окремий вид комедії... Зниження цін - це дуже погано, а відсутність вибору - це дуже добре. Я не жартую - це реально їхні новини", - зазначив кухар.

Він зазначив, що якщо росіянам у телевізорі скажуть, наприклад, що їсти можна й раз на день, то вони не будуть задавати жодних питань і просто робитимуть так, як їм сказали. Тому що росіяни давно не думають головою.

"Їх привчили не думати, а поклонятися. Зараз запровадили мільйон законів, які забороняють хоч щось по правді говорити. Якщо в тебе загинув батько – мовчи, не вистачає на їжу – мовчи, хочеш краще жити – мовчи. Мовчи, бо посадять за брехню! Бо вся правда лише у телевізорі", - наголосив Ектор Хіменес-Браво.

Тому він вкотре переконався, що правда – це зброя сміливого, а брехня – слабкого й дурного.

"Не може стадо баранів, що не думають, перемогти розумних людей. За нами правда! За нами сила! За нами перемога! А ті 🇷🇺 нехай гниють у себе з вірою в позитив зростання цін на все при маленькій зарплаті", - підсумував Ектор Хіменес-Браво .

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.