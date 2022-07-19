Співачка Наталія Могилевська показала, як виглядала 16 років тому, поділившись фото у своєму блозі.

Наталія Могилевська - відома українська співачка та продюсерка. Зірка неодноразово брала участь у проекті "Танці зі зірками", де двічі її партнером був Владислав Яма, а ще один раз танцюрист Ігор Кузьменко, з яким вона й перемогла на шоу. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати фотографію першого сезону "Танців із зірками", який вийшов 2006 року.

На фото можна побачити Могилевську та інших знаменитостей. Серед зірок була і Руслана Писанка, комусь і присвячувалася дана публікація.

"Танці зі зірками", 2006. Світла пам'ять та мої співчуття рідним. Руслана Писанка", - написала Наталія.

Варто зазначити, що Руслана Писанка померла в ніч проти 19 липня в Німеччині. Там зірка проходила лікування від тяжкої хвороби.

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