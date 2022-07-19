"Відчуваю ще більше енергії працювати у своєму напрямку, тому що кулінарія – це теж про силу".

Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився історією, від якої у нього досі мурашки бігають по шкірі. Її кулінар опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"В одному київському батальйоні, який зараз на передовій, готують за моїми рецептами для шкільних їдалень. Я не знаю, як описати ці емоції. Я задоволений і вдячний. Я вдячний, що вони захищають, що вони сміливі, що завдяки ним країна існує. Я все одно відчуваю більше енергії працювати у своєму напрямку, тому що кулінарія – це ще й сила", – сказав Євген Клопотенко.

Кулінар зазначив, що його шкільне меню справді може стати у нагоді зараз тим, хто готує на велику кількість людей. Особливо волонтерам чи військовим, коли потрібна їжа з доступних продуктів, простими процесами та де все вже прораховано.

Варто зазначити, що над наповненням шкільного меню працював Євген Клопотенко із командою "Cult Food". У меню навіть з'явилися безглютенові страви для дітей із особливими дієтичними потребами. Шеф-кухар винайшов 160 страв.

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