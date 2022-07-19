Як повідомляє Politeka.net , український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив розповісти, як в одному київському батальйоні, який зараз перебуває на передовій, готують за його рецептами для шкільних їдалень.

«Історія, від якої у мене й досі мурашки. Прямо в одному київському батальйоні, який зараз перебуває на передовій, готують за моїми рецептами для шкільних їдалень. Не знаю, як описати ці емоції. Мені приємно, і я вдячний. Вдячний, що захищають. Вдячний, що сміливі. Вдячний, що дозволяють країні існувати» - ділиться Клопотенко своїми висновками та емоціями.

Він зауважив, що збірка справді може стати в нагоді зараз тим, хто готує на велику кількість людей. Особливо волонтерам. Коли потрібна їжа з доступних продуктів, простими процесами і де вже прораховано.

«Якщо готуєте для армії чи українців, яким потрібна допомога, чи навіть просто для своєї родини, то беріть ті рецептури. Я вам посилання на збірник залишу у профілі, він безкоштовний. А якщо ви вже користуєтеся ним, напишіть мені. Мені приємно і важливо знати про це» – висловився кухар.

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