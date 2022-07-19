Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил рассказать, как в одном киевском батальоне, который сейчас находится на передовой, готовят по его рецептам для школьных столовых.

«История, от которой у меня до сих пор мурашки. Прямо в одном киевском батальоне, который сейчас находится на передовой, готовят по моим рецептам для школьных столовых. Не знаю, как обрисовать эти эмоции. Мне приятно, и я благодарен. Благодарен, что защищают. Благодарен, что смелые. Благодарен, что позволяют стране существовать» - делится Клопотенко своими выводами и эмоциями.

Он подметил, что сборник действительно может пригодиться сейчас тем, кто готовит на большое количество людей. Особенно волонтерам. Когда нужна еда из доступных продуктов, простыми процессами и где все уже просчитано.

«Если готовите для армии или украинцев, которым нужна помощь, или даже просто для своей семьи, то берите те рецептуры. Я вам ссылку на сборник оставлю в профиле, он бесплатный. А если вы уже пользуетесь им, то напишите мне. Мне приятно и важно знать об этом» - высказался повар.

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