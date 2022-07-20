Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко зробив собі манікюр. Багатьом підписникам здалося, що Євген прикрасив нігті у колір російського триколору, після чого на зірку "Майстер Шеф" обрушився шквал критики.

Тому кулінар знову змінив манікюр, що продемонстрував у своїх Інстаграм-Сторіз.

Цього разу Євген Клопотенко пофарбував нігті у кольорах прапора нашої країни. Зірка зазначив, що так ми переможемо росію у війні. Клопотенко заявив, що завдання українців – створювати українське.

"Пам'ятайте, я казав: вони знищують - ми створюємо. Так ми переможемо. Цілую", - написав він в одному зі своїх постів.

На опублікованих кадрах видно, що ніготь на мізинці Клопотенка жовтого кольору, а безіменний палець – синього.

"Ось бачите, жовтий це, жовтий, а не білий", - додав зірка "Мастер Шеф" Євген Клопотенко напис до фото в особистому сторизі.

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