Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча та актриса Лілія Ребрик захопилася українцями, дізнавшись історію з Київської області. Зокрема, у селищі Велика Димерка на Київщині жінка висадила овочі навколо розваленого танка росіян. Ця подія викликала резонанс серед місцевих та ЗМІ.

Жінка сказала: "Танк не забирайте до осені. Тільки після того, як викопаю картоплю і зріжу капусту". Жінка насадила не лише овочі, а й квіти. Це явище вразило всіх, хто їх побачив. Незабаром ЗМІ приїдуть знімати про це сюжет.

"Нація, яку не побороти. Війна війною, а город за розкладом", - прокоментувала Лілія Ребрик та опублікувала фото з місця.

На опублікованих фото можна побачити, що жінка на вежу танка викидає бур'яни та засохлі рослини.

Крім того, Лілія Ребрик вирішила підбадьорити українців сильним зверненням.

"Ракетами та артилерією росії не вдасться збити нас зі свого шляху. Українську єдність не зламати брехнею та залякуванням, фейками чи теорією змови. Ми вистоємо та зуміємо перемогти", - впевнена телеведуча.

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