Багатодітна мати зізналася, що іноді істерика затягується і доводиться шукати інший підхід до дітей.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник, щасливі багатодітні батьки. Пара виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Сашка. У своєму Інстаграмі Христина вирішила розповісти, як їй вдається впоратися із дитячою істерикою.

Зокрема вона зізналася, що дитячі істерики – звичайна справа. І щоб з ними впоратися, їй доводиться застосовувати звичайне людське спілкування.

"Я намагаюся поговорити, дізнатися, що трапилося, які відчуття, обіймаю і перемикаю увагу на щось інше. Потім... правило 1-2-3 рахую і це часто спрацьовує", - пояснила Христина Решетник.

Багатодітна мама зізналася, що іноді істерика затягується, і тоді вона разом із синами йде вмиватися і це теж часто допомагає дітям заспокоїтися.

"Насправді я завжди говорю таким тоном, що діти чудово розуміють - що з мамою краще не жартувати", - з мором додала Христина Решетник.

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