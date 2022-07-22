При цьому вона додала, що подружжя нікого не засуджує, якщо хтось робить інакше, адже розуміє, що у кожної людини своя ситуація та життєві обставини.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник виховують трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020). Як зізналася Христина на своїй сторінці в Інстаграм, вони з чоловіком дуже відповідальні батьки, іноді навіть занадто.

"Ми з Гришею відносимося до відповідальних батьків. Коли дітей ми народжуємо для себе, а не для когось іншого. Займаємось їх вихованням самі і не перекладаємо на плечі когось іншого", - зазначила Христина Решетник.

При цьому вона додала, що подружжя нікого не засуджує, якщо хтось робить інакше, адже розуміє, що у кожної людини своя ситуація та життєві обставини.

"Але я впевнена, що дитина повинна відчувати татове, мамине кохання, розуміти, що потрібна їм. Потрібно присвячувати дитині максимум свого часу, цілувати і говорити, як сильно любиш. Дарувати незабутні емоції і відкривати світ. Можу говорити на цю тему вічно, але найголовніше - просто любити", - зізналася Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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