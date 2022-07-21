Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая не обошла вниманием рождение второго сына у молчунки и предательницы Регины Тодоренко. Вернее, Катю Осадчую возмутило имя, которое Регина Тодоренко дала новорожденному.
Как известно, Регина Тодоренко, родом из Одессы и молчащая о войне в родной Украине и живущая в россии, назвала сына Миром. Осадчая призналась, что давала обещание не говорить о предателям, но имя сына Тодоренко заставило ее это сделать.
"Обещала больше не говорить о предателях, точнее не добавлять им популярности и просто о них забыть. Но когда человек с украинским паспортом, что живет в россии, молчит о войне 5 месяцев и не называет войну войной, а потом называет своего сына Мир... Я думала, что видела весь цинизм мира, но нет. Здесь демонстрируют очередно дно", - возмутилась Екатерина Осадчая.
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Отметим, когда россия развязала в Украине ужасную войну, уроженка Одессы Регина Тодоренко решила молчать об этом. Когда ее украинские поклонники ожидали от нее поддержки, живущая в рф певица решила вести себя так, будто никакой войны нет.
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Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.