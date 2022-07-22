Оля Цибульська зізналася, що найчастіше останнім часом думає про те, що в цьому житті все можливо.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська останнім часом рідко знаходить час запостити щось нове у своєму блозі. Але кілька годин тому вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі у своєму Інстаграмі.

Зокрема Оля Цибульська зізналася, що найчастіше останнім часом думає про те, що в цьому житті все можливо.

"Якщо можливий такий жах, який ми переживаємо, значить і найбільше диво поряд. Головне: повірити в їхню реальність і зробити крок на зустріч", - зазначила співачка.

Крім того, артистка впевнена, що перемога буде за нами і на жодну мить у цьому не сумнівається.

"Я не сумніваюся ні на мить. Тому що за нашу перемогу віддають життю такі герої, як Карим Гуламов", - додала Оля Цибульська.

Артистка також не приховувала, що іноді відчуває спустошення всередині. Але з цим їй допомагає впоратися якась справа.

"Потрібно робити щось, що дасть результат у короткі терміни. Наприклад: полити квіти, а на ранок вони буяють. Ти бачиш свій результат і він окрилює", - уточнила Оля Цибульська.

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