Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська останнім часом рідко знаходить час запостити щось нове у своєму блозі. Але кілька годин тому вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі у своєму Інстаграмі.
Зокрема Оля Цибульська зізналася, що найчастіше останнім часом думає про те, що в цьому житті все можливо.
"Якщо можливий такий жах, який ми переживаємо, значить і найбільше диво поряд. Головне: повірити в їхню реальність і зробити крок на зустріч", - зазначила співачка.
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Крім того, артистка впевнена, що перемога буде за нами і на жодну мить у цьому не сумнівається.
"Я не сумніваюся ні на мить. Тому що за нашу перемогу віддають життю такі герої, як Карим Гуламов", - додала Оля Цибульська.
Артистка також не приховувала, що іноді відчуває спустошення всередині. Але з цим їй допомагає впоратися якась справа.
"Потрібно робити щось, що дасть результат у короткі терміни. Наприклад: полити квіти, а на ранок вони буяють. Ти бачиш свій результат і він окрилює", - уточнила Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.
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