Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская в последнее время редко находит время запостить что-то новое в своем блоге. Но несколько часов назад она решила ответить на вопросы пользователей сети в своем Инстаграм.
В частности, Оля Цибульская призналась, что чаще всего в последнее время думает о том, что в этой жизни все возможно.
"Если возможен такой ужас, который мы переживаем, значит и самое большое чудо рядом. Главное: поверить в их реальность и сделать шаг на встречу", - отметила певица.
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Кроме того, артистка уверена, что победа будет за нами и ни на одно мгновение в этом не сомневается.
"Я не сомневаюсь ни на мгновение. Потому что за нашу победу отдают жизни такие герои, как Карим Гуламов", - добавила Оля Цибульская.
Стоит напомнить, что Карим Гуламов, работал ведущим на музыкальном телеканале М2, но пошел на фронт защищать Украину от оккупантов и погиб в боях. Певица и телеведущая Ольга Цибульская посвятила пост погибшему другу.
Артистка также не стала скрывать, что иногда чувствует опустошение внутри. Но с этим ей помогает справиться какое-то дело.
"Нужно делать что-то что даст результат в короткие сроки. Например: полить цветы, а на утро они буяют. Ты видишь свой результат и он окрыляет", - уточнила Оля Цибульская.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.