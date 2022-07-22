Оля Цибульская призналась, что чаще всего в последнее время думает о том, что в этой жизни все возможно.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская в последнее время редко находит время запостить что-то новое в своем блоге. Но несколько часов назад она решила ответить на вопросы пользователей сети в своем Инстаграм.

В частности, Оля Цибульская призналась, что чаще всего в последнее время думает о том, что в этой жизни все возможно.

"Если возможен такой ужас, который мы переживаем, значит и самое большое чудо рядом. Главное: поверить в их реальность и сделать шаг на встречу", - отметила певица.

Кроме того, артистка уверена, что победа будет за нами и ни на одно мгновение в этом не сомневается.

"Я не сомневаюсь ни на мгновение. Потому что за нашу победу отдают жизни такие герои, как Карим Гуламов", - добавила Оля Цибульская.

Стоит напомнить, что Карим Гуламов, работал ведущим на музыкальном телеканале М2, но пошел на фронт защищать Украину от оккупантов и погиб в боях. Певица и телеведущая Ольга Цибульская посвятила пост погибшему другу.

Артистка также не стала скрывать, что иногда чувствует опустошение внутри. Но с этим ей помогает справиться какое-то дело.

"Нужно делать что-то что даст результат в короткие сроки. Например: полить цветы, а на утро они буяют. Ты видишь свой результат и он окрыляет", - уточнила Оля Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.