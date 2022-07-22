Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник виховують трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник, відкрили власний проект, у якому ділитимуться своїми секретами сімейного життя та давати поради виходячи з власного досвіду.

На своїй сторінці в Інстаграм Христина розповіла, як вони із чоловіком знімали перший спільний марафон. Тема ефіру "Щасливі стосунки у нових реаліях".

"Знаю, що багато пар проходять серйозні випробування прямо зараз, хтось взагалі будує відносини на відстані, а деякі лише планують знайти своє щастя і мають отримати інформацію не від теоретиків, а від реальних практиків", - зазначила Христина Решетник.

І такими "практиками" є подружжя Решетників - 14 років разом, 12 років подружнього життя та 3 дітей.

"Ми пройшли різні етапи зростання разом пліч-о-пліч з коханим і я дуже вдячна йому, що він підтримав мою ідею, погодився взяти участь у марафоні та поділитися своїми думками та досвідом", - звернулася до чоловіка Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.