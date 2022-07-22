Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, воспитывают троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, открыли собственный проект, в котором будут делиться своими секретами семейной жизни и давать советы исходя из собственного опыта.

На своей странице в Инстаграм Кристина рассказала, как они с мужем снимали первый совместный марафон. Тема эфира "Счастливые отношения в новых реалиях".

"Знаю, что многие пары проходят серьезные испытания прямо сейчас, кто-то вообще строит отношения на расстоянии, а некоторые только планируют найти свое счастье и должны получить информацию не от теоретиков, а от реальных практиков", - отметила Кристина Решетник.

И такими "практиками" являются супруги Решетники - 14 лет вместе, 12 лет супружеской жизни и 3 детей.

"Мы прошли разные этапы роста вместе бок о бок с Любимым и я очень благодарна ему, что он поддержал мою идею, согласился принять участие в марафоне и поделиться своими мыслями и опытом", - обратилась к мужу Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.