Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська вчора опублікувала пост у своєму Інстаграмі. Схоже, росіянам не сподобалося те, що там було написано. Після чого на нього було здійснено бот-атаку. Про це співачка розповіла у своєму Сторіз-Інстаграм.

Зокрема, у посту Наталія Могилевська розповіла, що коли почалася війна, вона написала своєму двоюрідному братові до Москви, але він їй не повірив. Однак, за словами зірки, йому довелося повірити у те, що коїться, коли будинок його батька знищили російські снаряди. Чоловік помер від атаки російських вояків.

Після публікації відповідного посту на нього здійснили атаку боти. Не важко здогадатися, якій країні не сподобалася правда про те, що творять росіяни в Україні.

На цьому фоні Наталія Могилевська звернулася до українців по допомогу.

"На останню публікацію було здійснено атаку ботів. Інста знизив активність та охоплення публікацій від профілю. Прошу вас проявити активність на майбутніх сторіз та останній пост у стрічці. Лайки, коментарі. Будемо на зв'язку і не втрачаємо один одного", - попросила співачка.

Нагадаємо, що Могилевська розповіла про сімейну трагедію через війну.

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