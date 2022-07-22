Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская, вчера опубликовала пост в своем Инстаграмме. Похоже россиянам не понравилось то, что там было написано. После чего на него была совершена бот-атака. Об этом певица рассказала в своем Сториз-Инстаграм.

В частности, в посте Наталья Могилевская рассказала, что, когда началась война, она написала своему двоюродному брату в Москву, но он ей не поверил. Однако, по словам звезды, ему пришлось поверить в происходящее, когда дом его отца уничтожили российские снаряды. Мужчина скончался от атаки российских вояк.

После публикации соответствующего поста, на него совершили атаку боты. Не трудно догадаться, какой стране не понравилась правда о том, что творят россияне в Украине.

На этом фоне Наталья Могилевская обратилась к украинцам за помощью.

"На последнюю публикацию была осуществлена атака ботов. Инста снизил активность и обхват публикаций от профиля. Прошу вас проявить активность на будущих сториз и последний пост в ленте. Лайки, комментарии. Будем на связи и не теряем друг друга", - попросила певица.

Напомним, что Могилевская рассказала о семейной трагедии из-за войны.

Как сообщала Politeka, Могилевская занялась психологической поддержкой украинцев, видео.

Также Politeka писала, что Могилевская показала, как выглядела 16 лет назад.