Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль не так часто показує в Інстаграм, як відбуваються її концерти. Проте шанувальники виконавиці із задоволенням це роблять самі, як і цього разу.
Тіну останнім часом можна побачити в білому вбранні на концерті. Біла сукня з максимальним вирізом на спині і тонкими лямками ідеально виглядає на фігкре артистки, а вже звичний макіяж з акцентом на губи гармонійно доповнює образ.
Багато хто все частіше реагує на виконання зірки українською мовою, яка почала оновлювати свій репертуар:
«Зірочка 🔥; Неперевершено Тіночка, браво!; Наша красива співачка зірка. 😍; Неперевершена 😍; Найкрасивіша ❤; Я вражена тим, як Тіна витримує цю постійну напругу. Було б добре, якби можна отримати повну версію цієї пісні. Якщо це можливо» - пишуть у мережі.
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Раніше Тіна повернулася до України та показала в Інстаграм перші фото на Батьківщині.
Співачка зберегла це в таємниці, а передплатники про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка, мабуть, покинула будинок. Такі висновки можна зробити з її підписів до фотографій, які Кароль написала минулого часу: "Була вдома. Земля така ж родюча".
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.