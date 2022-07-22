Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль не так часто показує в Інстаграм, як відбуваються її концерти. Проте шанувальники виконавиці із задоволенням це роблять самі, як і цього разу.

Тіну останнім часом можна побачити в білому вбранні на концерті. Біла сукня з максимальним вирізом на спині і тонкими лямками ідеально виглядає на фігкре артистки, а вже звичний макіяж з акцентом на губи гармонійно доповнює образ.

Багато хто все частіше реагує на виконання зірки українською мовою, яка почала оновлювати свій репертуар:

«Зірочка 🔥; Неперевершено Тіночка, браво!; Наша красива співачка зірка. 😍; Неперевершена 😍; Найкрасивіша ❤; Я вражена тим, як Тіна витримує цю постійну напругу. Було б добре, якби можна отримати повну версію цієї пісні. Якщо це можливо» - пишуть у мережі.

Раніше Тіна повернулася до України та показала в Інстаграм перші фото на Батьківщині.

Співачка зберегла це в таємниці, а передплатники про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка, мабуть, покинула будинок. Такі висновки можна зробити з її підписів до фотографій, які Кароль написала минулого часу: "Була вдома. Земля така ж родюча".

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.