Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль не так часто показывает в Инстаграм, как проходят ее концерты. Однако поклонники исполнительницы с удовольсвием это делают сами, как и в этот раз.

Тину в последнее время можно заметить в белоснежном наряде на концерте. Белое платье с максимальным вырезом на спине и с тонкими лямками идеально выглядит на фигкре артистки, а уже привычный макияж с акцентом на губы гармонично дополняет образ.

Многие все чаще реагируют на исполнение звезды на украинском языке, которая начала обновлять свой репертуар:

«Звездочка🔥; Непревзойденно Тиночка, браво!; Наша красивая звезда певица. 😍; Непревзойденная 😍; Самая красивая ❤; Я впечатлена тем, как Тина выдерживает это постоянное напряжение. Было бы хорошо, если бы можно получить полную версию этой песни. Если это возможно» - пишут в сети.

Ранее Тина вернулась в Украину и показала в Инстаграм первые фото на Родине.

Певица сохранила это в тайне, а подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда, вероятно, покинула дом. Такие выводы можно сделать из ее подписей к фотографиям, которые Кароль написала в прошлом времени: "Была дома. Земля такая же плодородная".

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.