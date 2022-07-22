Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль не так часто показывает в Инстаграм, как проходят ее концерты. Однако поклонники исполнительницы с удовольсвием это делают сами, как и в этот раз.
Тину в последнее время можно заметить в белоснежном наряде на концерте. Белое платье с максимальным вырезом на спине и с тонкими лямками идеально выглядит на фигкре артистки, а уже привычный макияж с акцентом на губы гармонично дополняет образ.
Многие все чаще реагируют на исполнение звезды на украинском языке, которая начала обновлять свой репертуар:
«Звездочка🔥; Непревзойденно Тиночка, браво!; Наша красивая звезда певица. 😍; Непревзойденная 😍; Самая красивая ❤; Я впечатлена тем, как Тина выдерживает это постоянное напряжение. Было бы хорошо, если бы можно получить полную версию этой песни. Если это возможно» - пишут в сети.
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Ранее Тина вернулась в Украину и показала в Инстаграм первые фото на Родине.
Певица сохранила это в тайне, а подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда, вероятно, покинула дом. Такие выводы можно сделать из ее подписей к фотографиям, которые Кароль написала в прошлом времени: "Была дома. Земля такая же плодородная".
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.