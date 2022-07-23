Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка та актриса, яка веде Інстаграм і всіляко привертає увагу до себе. Дівчині подобається ділитися різними деталями про своє життя та хвалитися подіями, які відбуваються щодня.

Цього разу Ганна висловилася про зіпсований відпочинок через безкультурну жінку, яка звинуватила компанію у галасливому відпочинку. Причому сама вона вивела дитину на відпочинок і поклала її спати посеред курортної зони, обурюючись, якщо хтось галасує.

Відпочиваючих запросили до VIP-бунгало, в якому не було жодної душі, як тільки вони з'явилися, за ними прийшла ще одна родина. Вони сміялися, веселилися і до них підійшла жінка:

«Грубим чином закриває мені рота, апелюючи тим, що я повинен був помітити, що її дитина спить і повинна була закрити рота, щоб вона не дай Бог не прокинулася. На відпочинку було дуже галасливо, всюди грала музика та кричали інші діти. У VIP-бунгалах, як нам сказала адміністратор, можна притягнути 2-х метрову колонку та слухати музику на всю гучність» - ділиться коханий Трінчер.

Він додав, що там ніде немає відмітки про те, що бунгало для дітей, тому потрібно зберігати тишу. І якби жінка попросила ввічливо це зробити, пояснивши, що в неї спить дитина, то вони б із задоволенням це зробили.

«Навіть коли мені тикали, хамили, хотіли бити мені по мордяку – я жодного разу не перейшов на особистості та намагався адекватно вирішити конфлікт! Я дуже хочу присоромити цю жінку і розшерити відео по всій мережі, щоб її друзі та знайомі оцінили адекватність самостійно)» - поділився Олександр.

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