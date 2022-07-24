"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, що в неї зараз відбувається з Олександром Еллертом, з яким вона проводила разом час у Буковелі.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса та головна героїня шоу "Холостяка". На проекті переміг Олександр Еллерт, а після шоу пара почала будувати стосунки. Але пара довго разом не змогла пробути та розійшлася. Як виявилось, на цьому історія не закінчилася. Про це Мишина розповіла в інтерв'ю Григорію Решетнику у програмі "Як ти?".

"У Буковелі під час війни ви були знову парою?" - запитав Григорій.

"Ми не говорили про це, просто були разом", - сказала у відповідь Ксенія.

Григорій зазначив, що кожна точка у відносинах Мішиної та Еллерта перетворюється на кому і пара знову намагається щось створити.

"Слухай, ну я завжди розповідаю правду. Якщо на той момент, коли я давала інтерв'ю це була крапка, я казала, що це була крапка. Через деякий час, кілька місяців, розумієш, там знову якось спілкування налагоджувалося. Ну, Сашко Він завжди був десь поруч. Але були дуже такі критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що потрібно бути окремо. Розходилися, потім трохи починали, потім знову розходилися", - поділилася Мишина.

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