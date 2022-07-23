Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса та головна героїня шоу "Холостячка". Зірка у новому інтерв'ю Григорію Решетнику розповіла багато цікавого, зокрема про стосунки з Олександром Еллертом. Як виявилось, одразу після початку війни переможець "Холостячки" Еллерт зв'язався з Ксенією, щоб їй допомогти. А потім пара разом проводила час у Буковелі.
"А Платон зрадів, що Сашко приїхав?", - Запитав Григорій у Ксенії.
"Ну, Платоша.... Ну, у них нормальні, добрі стосунки, так. Ну, звичайно, йому добре, коли нас хтось захищає. Він це відчуває", - сказала Мішина.
Також Ксенія зазначила, що вона не говорила з Еллертом, чи були вони парою у Буковелі, а просто були разом.
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