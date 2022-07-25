На стадіоні було дуже спекотно, але жоден із учасників не покинув гру, адже знав, що робить важливу справу.

Як повідомляє Politeka.net, 24 липня в Ужгороді відбувся великий благодійний матч на підтримку ЗСУ за участю відомих футболістів та українських зірок.

Український телеведучий Григорій Решетник брав участь у матчі. Його кохана дружина Христина поділилася в Інстаграм кадрами із відповідної події.

Гра була дружньою, мала переважно розважальний характер, проте мала на меті збір коштів для потреб ЗСУ. Поєдинок завершився із рахунком 8:7 на користь легенд футболу. Катерина Нікітіна з "95 кварталу" не змогла з позначки пробити Шовковського. На матчі було зібрано понад 1 млн грн для ЗСУ.

На стадіоні було багато військових та їхніх родичів. Хоч на дві години вони змогли відволіктися від того, що відбувається в Україні.

"На стадіоні переповнювали такі емоції, що важко передати словами! Але всі навіть військові сказали, що вдалося відчути перемогу, ось-ось вона вже дуже близько", - поділилася Христина Решетник.

Вона додала, що на стадіоні було дуже спекотно, але жоден із учасників не покинув гру, адже знав, що робить важливу справу.

На кадрах, які показала Христина Решетник, можна побачити щасливого та водночас серйозного Григорія у формі для футболу.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.