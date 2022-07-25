На стадионе было очень жарко, но ни один из участников не бросил игру, ведь знал, что делает важное дело.

Как сообщает Politeka.net, 24 июля в Ужгороде состоялся большой благотворительный матч в поддержку ВСУ с участием известных футболистов и украинских звезд.

Украинский телеведущий Григорий Решетник принимал участие в матче. Его любимая жена Кристина поделилась в Инстаграм кадрами из соответствующего события.

Игра была дружеской, носила в основном развлекательный характер, однако имела целью сбор средств для нужд ВСУ. Поединок завершился со счетом 8:7 в пользу легенды футбола. Екатерина Никитина из "95 квартала" не смогла с отметки пробить Шовковского. На матче было собрано более 1 млн грн для ВСУ.

На стадионе было много военных и их родственников. Хоть на два часа они смогли отвлектись от происходящего в Украине.

"На стадионе переполняли такие эмоции, что сложно передать словами! Но все даже военные сказали, что удалось ощутить победу, вот-вот она уже очень близко", - поделилась Кристина Решетник.

Она добавила, что на стадионе было очень жарко, но ни один из участников не бросил игру, ведь знал, что делает важное дело.

На кадрах, которые показала Кристина Решетник, можна увидеть счастливого и в то же время серьезного Григория в форме для футбола.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.