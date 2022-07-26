Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин - відомий український співак, який перемагав на "Голос країни" та "Голос.Діти". Зірка не так давно одружився з красунею Іванною, яка нещодавно народила йому дочку, яку назвали Єлизаветою. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Іванна зняла сторіс, у яких розповіла, що Роман спав окремо.

"А ви знаєте, хто сьогодні спав на матраці? Ти не хочеш розповісти, чому ти спав на матраці? Тебе вигнали з ліжка? Правильно зробили?", - зверталася до Романа на відео Іванна.

Сасанчин підтвердив, що його вигнали з ліжка, а також додав, що взагалі з дому хотіли вигнати. При цьому Роман зазначив, що не знає, чому вигнали і впевнений, що це було просто так.

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