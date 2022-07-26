Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который побеждал на "Голос країни" и "Голос.Діти". Звезда не так давно женился на красотке Иванне, которая недавно родила ему дочь, которую назвали Елизаветой. Иванна, как и звездный супруг, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Иванна сняла сторис, в которых рассказала, что Роман спал отдельно.

"А вы знаете, кто сегодня спал на матрасе? Ты не хочешь рассказать, почему ты спал на матрасе? Тебя выгнали из кровати? Правильно сделали?", - обращалась к Роману на видео Иванна.

Сасанчин подтвердил, что его выгнали из кровати, а также добавил, что вообще из дома хотели выгнать. При этом Роман отметил, что не знает почему выгнали и уверен, что это было просто так.

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