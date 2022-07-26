Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", похвалилася спокійним вечором, який вирішила провести на кухні за приготуванням улюбленої національної страви. Злата також розповіла цікавий факт про борщ.

«На моїй сторінці точаться бої під останнім постом. Що борщ без м'яса-це не борщ. Так ось відкрию секрет. Історична довідка: борщ – це вегетаріанське блюдо!» - Висловилася Злата.

Вона також додала, що борщ – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО.

Кайф! Ви також питали, який трав'яний чай я п'ю, ось він, детокс-збір» – пише Злата.

Також артистка детально розписала свій рецепт та секрети приготування борщу.

"Мій рецепт швидкий і простий. Справжній український борщ за 30 хвилин. У літній період готую дуже часто. Молода картопля, капуста, свіжа зелень та борщова заправка гарантують насичений смак, яскравий колір та аромат.

Заощаджуйте час і насолоджуйтесь смаком улюблених страв. Смачного!".

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