Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, яка жила з обранцем після перемоги, часто розповідала про їхні подорожі та хвалилася яскравими буднями разом із чоловіком. Після розлучення Анна поїхала закордон, уникає тим про минуле та дивує кадрами з відпочинку.

Чергові кадри з відпустки Ганни, на яких вона вихваляється часом, проведеним на сонячному відпочинку, оцінили далеко не всі. Багатьом здалося недоречним часте хвастощі Анни, поки в країні люди страждають від обстрілів.

"Дивіться до кінця, щоб запам'ятати це чудове місце 🥰" - пише Богдан.

У мережі реагують: «Що за пісня?; ви сяєте, 100% з вами коханий!; Анечка 🦋; про війну вже забула? Одні гульки на умі; ви нормальна? Любите Україну? Але поки люди страждають там, ви поки що видосики показуєте, ну з головою у вас…».

Лише нещодавно Ганна розповіла, що вже не разом із Михайлом, вони роз'їхалися. А сама вона навіть відлетіла за кордон на навчання, однак у мережі показує особисті моменти.

Також Богдан похвалилася в Інстаграм, як грає на пляжі і відпочиває в ресторані, попиваючи шампанське вечорами. З ким саме вона проводить час, дівчина не уточнює, уникаючи незручних тем про особисте життя.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.

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