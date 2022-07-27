Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова, майстер спорту України з гімнастики, показала себе та розповіла про свою освіту.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - успішна українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. А нещодавно зірка вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк. Дівчині вдалося перемогти на проекті, але збудувати стосунки пара не змогла після шоу. Натомість Ульянова стала досить популярною блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ульянова вирішила поговорити з фанами.

"Дайте трохи", - написала Даша, запрошуючи фанів до розмови.

"Хто ви за освітою?", - написав фанат.

"Актор драм.театру та кіно", - відповіла лаконічно Даша.

"Хотіла б працювати за професією?" - запитав ще один фан.

"Хотіла б зніматися в кіно, а в театрі – ні. То вже складно", - відповіла Даша.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова ефектно скопіювала знаменитий трюк Ван Дамма.

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова в бунтарському образі покрасувалася перед байком.

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова чесно зізналася, як тепер мешкає без подорожей.