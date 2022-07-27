Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника Христина, незважаючи на постійну зайнятість, виділила собі відвідування спортивного залу особливим пунктом. Вона впевнена, що дисципліна та любов до порядку справді творять чудеса.

На своїй сторінці в Інстаграмі багатодітна мама показала, які вправи допомагають їй тримати себе в такій чудовій формі.

Христина Решетник запостила фото зі спортивного залу, де вона працює на килимку. Одягнена в чорні легінси та рожевий топ, зірка знята зі спини. Вона виконує вправу для сталевого преса та підтягнутих рук.

Сядьте на лаву, притисніть стопи до підлоги, візьміться за рукоять прямим хватом трохи ширше за плечі — таке положення рук дозволить сильніше навантажити найширші м'язи. Підтягніть ручку за головою, а потім плавно та під контролем поверніть її у вихідне положення. Не треба піднімати плечі до вух у крайній точці — тримайте їх опущеними, а зведеними лопатки.



Також Христина Решетник робить скручування з акцентом на лопатки. На видиху відірвіть спину від підлоги, у верхній точці затримайтеся на пару секунд і вдихніть, приведіть праве плече до лівого коліна. Зробіть видих, затримайтеся в положенні скручування навскіс. Прийміть нейтральне становище, роблячи вдих. Виконайте вправу в протилежному напрямку.

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