Отточить фигуру до совершенства ей помог комплекс специальных упражнений от тренера.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, несмотря на постоянную занятость выделила себе посещение спортивного зала особым пунктом. Она уверена, что дисциплина и любовь к порядку действительно творят чудеса.

На своей странице в Инстаграм многодетная мама показала, какие упражнения помогают ей держать себя в такой отличной форме.

Кристина Решетник запостила фото из спортивного зала, где она трудится на коврике. Одетая в черные легинсы и розовый топ, звезда снята со спины. Она выполняет упражнение для стального пресса и подтянутых рук.

Сядьте на скамью, прижмите стопы к полу, возьмитесь за рукоять прямым хватом чуть шире плеч — такое положение рук позволит сильнее нагрузить широчайшие мышцы. Подтяните ручку за головой, а затем плавно и под контролем верните ее в исходное положение. Не нужно поднимать плечи к ушам в крайней точке — держите их опущенными, а лопатки сведёнными.



Также Кристина Решетник делает скручивание с акцентом на лопатки. На выдохе оторвите спину от пола, в верхней точке задержитесь на пару секунд и вдохните, приведите правое плечо к левому колену. Сделайте выдох, задержитесь в положении скручивания наискосок. Примите нейтральное положение, делая вдох. Проделайте упражнение в противоположном направлении.

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