Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, несмотря на постоянную занятость выделила себе посещение спортивного зала особым пунктом. Она уверена, что дисциплина и любовь к порядку действительно творят чудеса.
На своей странице в Инстаграм многодетная мама показала, какие упражнения помогают ей держать себя в такой отличной форме.
Кристина Решетник запостила фото из спортивного зала, где она трудится на коврике. Одетая в черные легинсы и розовый топ, звезда снята со спины. Она выполняет упражнение для стального пресса и подтянутых рук.
Сядьте на скамью, прижмите стопы к полу, возьмитесь за рукоять прямым хватом чуть шире плеч — такое положение рук позволит сильнее нагрузить широчайшие мышцы. Подтяните ручку за головой, а затем плавно и под контролем верните ее в исходное положение. Не нужно поднимать плечи к ушам в крайней точке — держите их опущенными, а лопатки сведёнными.
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Также Кристина Решетник делает скручивание с акцентом на лопатки. На выдохе оторвите спину от пола, в верхней точке задержитесь на пару секунд и вдохните, приведите правое плечо к левому колену. Сделайте выдох, задержитесь в положении скручивания наискосок. Примите нейтральное положение, делая вдох. Проделайте упражнение в противоположном направлении.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.