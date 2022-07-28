28 листопада 2020 року Грати стали багатодітними батьками – у пари народився третій син Олександр, Старші сини Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника Христина, любить спорт, а ще – надихати підписників на активний спосіб життя.

На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз вона показала, як ходить на тренування. Додатковий заряд мотивації забезпечено!

Христина Решетник демонструє фото зі спортзалу, куди вирушила минулими вихідними. Вона одягла костюм, що облягає: топ і легінси з чорного матеріалу, які доповнила рожевими кедами. Зірка позує, працюючи на тренажері: завдяки йому вона робить тренування різноманітнішими.

На другому фото Христина Решетник з'явилася у роздягальні та виглядає щасливою. Цього разу вона позувала в яскравих шортах та рожевому топі, який дозволив показати частину її бездоганного преса на заздрість усім.

Варто зазначити, що Григорій та Христина Решетник одружилися у 2010 році. 28 листопада 2020 року Грати стали багатодітними батьками – у пари народився третій син Олександр, Старші сини Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.