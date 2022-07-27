Мішиній зателефонували із СТБ і сказали, що хочуть зняти жіночу версію "Холостяка", але лише з нею.

Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", розповіла під час стриму у STAND UP Battle Club про залаштунки проекту.

Акторка зізналася, як потрапила на проект. За її словами, подруга починала вести YouTube-шоу та запитувала про особисте життя. Якось зірка сказала, що вона холостячка. Пізніше Мішиній зателефонували із СТБ і сказали, що хочуть зняти жіночу версію "Холостяка", але лише з нею.

Крім того Ксенія Мішина розповіла, що їй забороняли спілкуватися з учасниками. Спілкування з нею чоловікам також було під забороною. Дозволялося розмовляти тільки при камерах, тому все, що бачив глядач, було справжнім і ненаграним.

"Коли камери вимикалися, вони не могли до мене підійти. Їх усіх там кудись, охорона не пускала. Не можна спілкуватися тільки перед камерами. Писати не можна було. У них забирали телефони", - додала Ксенія Мішина.

Також вона зізналася, що плакала після першої зустрічі із чоловіками, адже їй ніхто не подобався і на неї буквально навалився відчай. Але потім вона розмовляла із чоловіками і все стало нормально.

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