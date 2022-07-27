Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) після повномасштабного вторгнення рф в Україну вмовила батьків відмовитися від сімейного бізнесу – торгівлі свіжим м'ясом. Як вона розповіла в інтерв'ю "КП в Україні", дівчина вирішила втілити давню мрію матері у житті.

За словами Jerry Heil, щоб батьки не залишалися без грошей, вона на свої заощадження купила батькові авто для перевезення людей.

"Зараз шукаю йому роботу, щоб він міг артистів катати Україною на гастролі. Це дуже крута машина, в ній навіть ліжко є. На такій машині можна доїхати з комфортом на великі відстані або не турбуватися про нічні переїзди. Тому мрію про таку роботу для батька. Він і раніше водив автомобіль, перш ніж почав займатися свинями. Сподіваюся, і зараз до цього повернеться", - зізналася Jerry Heil.

Крім того, Jerry Heil працює над музичною кар'єрою матері. То була дитяча мрія її матері.

"У мами з дитинства була мрія - вона дуже хотіла співати. Коли в селі з'явився викладач баяна, мама дуже просилася у баби, щоб вона її пустила на ці уроки. Але та сказала, що грати на баяні - не жіноча справа. І все - мрія була розбита. Зараз я намагаюся зробити так, щоб вона все ж таки могла жити життям своєї мрії", – розповіла зірка.

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