Украинская певица Jerry Heil ( Яна Шемаева) после полномасштабного вторжения РФ в Украину уговорила родителей отказаться от семейного бизнеса – торговли свежим мясом. Как она рассказала в интервью "КП в Украине", девушка решила воплотить давнюю мечту матери в жизни.

По словам Jerry Heil, чтобы родители не оставались без денег, она на свои сбережения купила отцу авто для перевозки людей.

"Сейчас ищу ему работу, чтобы он мог артистов катать по Украине на гастроли. Это очень крутая машина, в ней даже кровать есть. На такой машине можно доехать с комфортом на большие расстояния или не беспокоиться о ночных переездах. Поэтому мечтаю о такой работе для отца. Он и раньше водил автомобиль, до того как начал заниматься свиньями. Надеюсь, и сейчас к этому вернется", – призналась Jerry Heil.

Кроме того, Jerry Heil работает над музыкальной карьерой мамы. Это была детская мечта ее матери.

"У мамы с детства была мечта – она очень хотела петь. Когда в деревне появился преподаватель баяна, мама очень просилась у бабы, чтобы она ее пустила на эти уроки. Но та сказала, что играть на баяне – не женское дело. И все – мечта была разбита. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы она все же могла жить жизнью своей мечты", – рассказала звезда.

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