З початку війни співачка та автор пісень Jerry Heil їздить Європою, дає концерти та збирає гроші на допомогу Україні. В інтерв'ю "КП в Україні" вона розповіла про життя у Європі. Зокрема, зараз вона знаходиться в Амстердамі.

"Де живу? Сьогодні, наприклад, у нового знайомого в Амстердамі. Завтра буду в готелі. Післязавтра ще десь. І ось так уже чотири місяці. А як інакше?", - пояснила Jerry Heil .

На жаль, співачка підтверджує, що увага до війни в Україні трохи згасає. Вона пам'ятає, що у перші дні, коли відвідала Німеччину, продавець рюкзаків був у дуже емоційному стані – ладен був зібрати речі та їхати в Україну, щоб допомогти. Нині такого немає – можна лише побачити співчутливі погляди.

"Все стихло, є таке. Якщо говориш про Україну – бачиш співчуття, але це вже давно не різка реакція. На жаль, це природний процес звикання, і це ніяк не говорить про людей, що вони погані. Психіка адаптується. Тому нам потрібно просто вигадувати щось нове та креативити", - зазначила артистка.

Нагадаємо, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.

Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру.