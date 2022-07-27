С начала войны певица и автор песен Jerry Heil ездит по Европе, дает концерты и собирает деньги на помощь Украине. В интервью "КП в Украине" она рассказала о жизни в Европе. В частности сейчас она находится в Амстердаме.

"Где живу? Сегодня, например, у нового знакомого в Амстердаме. Завтра буду в отеле. Послезавтра еще где-нибудь. И вот так уже четыре месяца. А как иначе?", - пояснила Jerry Heil.

К сожалению, певица подтверждает, что внимание к войне в Украине немного угасает. Она помнит, что в первые дни, когда посетила Германию, продавец рюкзаков был в очень эмоциональном состоянии - готов был собрать вещи и ехать в Украину, чтобы помочь. Сейчас такого нет - можна лишь увидеть сочувствующие взгляды.

"Все стихло, есть такое. Если говоришь об Украине – видишь сочувствие, но это уже давно не резкая реакция. К сожалению, это естественный процесс привыкания, и это никак не говорит о людях, что они плохие. Психика адаптируется. Поэтому нам нужно просто придумывать что-нибудь новое и креативить", - отметила артистка.

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