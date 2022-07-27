Тоді вона буквально розплакалася і була на межі істерики.

Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" розповіла під час стриму у STAND UP Battle Club про найголовніше розчарування на шоу. Тоді вона буквально розплакалася і була на межі істерики.

За словами Ксенії Мішиної , перша вечірка-знайомство не справила на неї приємне враження, акторка розплакалася перед провідним проектом Григорієм Решетником.

"Я просто вийшла із зали, зустріла Гришу, розплакалася і сказала: "А де нормальні?" Я їх зустрічала і думала: наступний, наступний, та ви ж обіцяли мені гарних хлопців, де вони? Але насправді все добре, ми потім спілкувалися", - розповіла Мішина під час стріму у STAND UP Battle Club.

Варто зазначити, що широку популярність Ксенії Мішиній принесли зйомки у серіалі "Кріпосна". 2019-го акторка стала переможницею телешоу "Танці з зірками". 2020-го була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка". 2021 року стала суддею шоу "Україна має талант".

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