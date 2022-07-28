Як повідомляє Politeka.net , сьогодні, 28 липня, вперше відзначається День української державності. Запровадити нове державне свято, яке відзначатиметься у день хрещення Київської Русі-України 28 липня, запропонував у 2021 році президент Володимир Зеленський.

Дружина ведучого шоу "Холостяка" Григорія Решетника Христина привітала українців із цим святом.

"З Днем державності, українці. Досі не вірю, що українцям доводиться боротися за свою свободу, визнання, за своє життя… але така реальність! Тримаємось! Перемога все одно буде за нами, бо за нами – правда", - наголосила Христина Решетник.

Своє привітання дружина Григорія Решетника доповнила яскравим відео. Багатодітна мама позувала в полі маків і колосків на фоні сонця, яке ніби стало символом пробігу та надії на світле майбутнє українців.

У коментарях їй писали не лише компліменти, а й слова, наповнені вірою в нашу перемогу над росіянами, які віроломно вторглися в Україну: "Бог з нами", "Який гарний захід сонця. Яку красу творить Господь навколо нас!", "Неймовірна", "Ми обов'язково переможемо".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.



