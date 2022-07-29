Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – успішна українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, від якого народила двох дітей - Діану та Поліну. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія показала фото із Криму, де відпочивала із родиною.

"Привіт, Крим! Привіт, мій півострів! Довгих 8 років я подумки посилаю тобі листи. І… не отримую жодної відповіді. Але це – поки що.

Пам'ятаєш, коли я була маленькою дівчинкою, я їздила до моря щороку? Ця фраза: "Ура, ми їдемо до Криму!"- це як беззастережний старт літа, усвідомлення, що попереду так багато пригод, так багато моря, купа зібраних раковин як кращих літніх коштовностей та тааааак багато солоного повітря, якого, здавалося, легкі та не може вмістити!", - написала ребрик.

Фани поставили понад 14 тисяч лайків та написали коментарі:

"У мене теж є фото на такому тлі", "Також плачу за Кримом. Щороку!!!! там відпочивали. Є родичі там.. нічого, скоро поїдемо", "Здрастуйте Лілечка. Я також з родиною була в Криму в 2013 році", "Наша сім'я теж дуже любить Крим. Вірю, що Крим дуже скоро повернеться до нас".

Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.

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